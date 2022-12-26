Парламент розгляне законопроект щодо заборони в Україні діяльності церков московського патріархату

“Ми толерантно ставимося до всіх релігійних організацій, християн, протестантів, греко-католицької церкви, римо-католицької церкви, яка дуже допомагає зараз українцям в Польщі, – відзначив Павло Бакунець. – Однак ставлячись толерантно до усіх, ми говоримо, що у нас на жаль є ще ця кремлівське коріння – московський патріархат. І власне цей законопроект, який підписали уже понад 50 депутатів з різних парламентських фракцій та груп напевно означає, що буде потраплений під купол парламенту і однозначно буде проголосований”.