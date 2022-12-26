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Парламент розгляне законопроект щодо заборони в Україні діяльності церков московського патріархату

26.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Україна, Духовне

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Парламент розгляне законопроект щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій із центрами впливу в РПЦ.
Про це повідомив народний депутат України Павло Бакунець, пише Тернополяни.
Депутат зазначив, що Україна толерантна до усіх релігійних організацій, які не мають кремлівського коріння, тому це питання має бути законодавчо врегульоване.

“Ми толерантно ставимося до всіх релігійних організацій, християн, протестантів, греко-католицької церкви, римо-католицької церкви, яка дуже допомагає зараз українцям в Польщі, – відзначив Павло Бакунець. – Однак ставлячись толерантно до усіх, ми говоримо, що у нас на жаль є ще ця кремлівське коріння – московський патріархат. І власне цей законопроект, який підписали уже понад 50 депутатів з різних парламентських фракцій та груп напевно означає, що буде потраплений під купол парламенту і однозначно буде проголосований”. 

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: Московський патріархат, заборона московського патріархату

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