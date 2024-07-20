Паломницькі місця Тернопільщини

Паломництво має багатовікову історію. Першими в історії християнства паломниками були ті, хто незадовго після воскресіння Господа Ісуса Христа вирушав до Палестини, в Єрусалим до гробу Господнього.

У часи гоніння християн гріб Господній зрівняли з землею, але в ІV ст., в епоху візантійського імператора Костянтина Великого, першого імператора-християнина, в Палестині були побудовані храми, які позначали кожне важливе місце Христового перебування, найбільшими з яких були храми Різдва Христового у Вифлиємі і Воскресіння Христового в Єрусалимі на гробі Господньому.

Із того моменту до церкви Воскресіння Христового вирушали численні мандрівники. Під час хресного ходу до стін Єрусалима віряни несли пальмові гілки, які означали символ перемоги Христа над смертю. Пальмова гілка, по-латині palma «пальма», і лягла в основу слова «паломник».

Паломництво, куди б ми його не здійснили, на Святу Землю чи до місцевого храму зі святою чудотворною іконою, виражає найголовнішу суть цієї подорожі – вшанування Божого Сина.

Наша Тернопільщина наділена великою кількістю святинь, до яких здійснюють паломництв: церкви та монастирі з чудотворними іконами та мощами святих, цілющі святі джерела.

Саме історії цих святих місць нашого краю присвячена книжково-ілюстративна виставка «Поломницькі місця Тернопільщини», яка відкрилась у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ.

Виставка знайомить з історією Марійського духовного центру Зарваницької Матері Божої. Про це розповідають книги Петра Бубнія, отця-митрата Володимира Фірмана, отця Андрія Мельника (видана у Рогатині 1926 року), листки споминів Марії Кузьмович-Головінської.

Дослідження митрополита Іларіона (Івана Огієнка), Петра Ричкова, Гаврила Чернихівського, Володимира Рожка, Дмитра Степовика розповідають про Свято-Успенську Почаївську лавру.

Багато видань є і про чудотворні ікони, яких на Тернопільщині більше 20. Зокрема: путівник Ірини Пустиннікової, туристичний буклет «Чудотворні ікони Тернопільщини», нариси сіл Буцнів, Краснопуща, Зарваниця, Решнівка, Ратищі, Савелівка, Улашківці, Устя-Зелене, Язловець та міст Бережани, Кременець, Тернопіль, Теребовля.

Запрошуємо всіх, кому небайдужий духовний розвиток України, відвідати відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ і переглянути книжкову виставку.

Наталія ЛУГОВСЬКА,

провідна бібліотекарка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ.