Освячення каплички Божого Милосердя у Вільхівцях

Піднесімо руки до Христа!
Вознесімо у молитвах душі!
Мати Божа, страднице свята,
Ти за нас молитися всіх мусиш!
Разом переходимо рубіж
Двох тисячоліть… Чекаєм чуда…
Хтось комусь гострить підступно ніж,
Десь в юрбі підморгує Іуда…
Ангел із обпаленим крилом
Хоче із Чорнобиля злетіти…
І відлічує хвилини метроном
Цій землі, де сплять в колисках діти!
На межі тисячоліть, де стрес
Цілить в серце непомильно-строго,
Вознесімо душі до небес
У молитві праведній до Бога!
Кожний, хто в’їжджає чи входить у село Вільхівці Чортківського району, зупиняє свій погляд на величній новозбудованій капличці Божого Милосердя.
Ця капличка «вписалася» у подвір’я оселі, де живуть Яковенки-Орєхови. Ініціатор будови – Галина Орєхова.
«Я вже давно мріяла, щоби на нашому великому подвір’ї була капличка, – каже Галя. Із нашої хати починається село, зі сторони Мельнице-Подільської. Від нас видно нашу сільську церкву Святої Покрови. Я поділилася своєю мрією із чоловіком Іваном. Він підтримав мою ідею. Тато і мама теж погодилися допомогти. Всю найважчу роботу взяв на себе Іван. Із Божою допомогою робота йшла легко. Скульптурну композицію Ісуса Христа і двох ангелів виготовив скульптор Володимир Палагнюк».
Освятив капличку Божого Милосердя священник УГКЦ Петро Мельничин.
Тепер кожен, хто забажає, може зупинитися біля каплички, помолитися, попросити в Ісуса Христа здоров’я, доброї долі, щасливої дороги…
А ми всі просимо в нього мирного неба над Україною, швидкої перемоги над ворогом-окупантом!