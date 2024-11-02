Освячення каплички Божого Милосердя у Вільхівцях

Піднесімо руки до Христа!

Вознесімо у молитвах душі!

Мати Божа, страднице свята,

Ти за нас молитися всіх мусиш!

Разом переходимо рубіж

Двох тисячоліть… Чекаєм чуда…

Хтось комусь гострить підступно ніж,

Десь в юрбі підморгує Іуда…

Ангел із обпаленим крилом

Хоче із Чорнобиля злетіти…

І відлічує хвилини метроном

Цій землі, де сплять в колисках діти!

На межі тисячоліть, де стрес

Цілить в серце непомильно-строго,

Вознесімо душі до небес

У молитві праведній до Бога!

Кожний, хто в’їжджає чи входить у село Вільхівці Чортківського району, зупиняє свій погляд на величній новозбудованій капличці Божого Милосердя.

Ця капличка «вписалася» у подвір’я оселі, де живуть Яковенки-Орєхови. Ініціатор будови – Галина Орєхова.

«Я вже давно мріяла, щоби на нашому великому подвір’ї була капличка, – каже Галя. Із нашої хати починається село, зі сторони Мельнице-Подільської. Від нас видно нашу сільську церкву Святої Покрови. Я поділилася своєю мрією із чоловіком Іваном. Він підтримав мою ідею. Тато і мама теж погодилися допомогти. Всю найважчу роботу взяв на себе Іван. Із Божою допомогою робота йшла легко. Скульптурну композицію Ісуса Христа і двох ангелів виготовив скульптор Володимир Палагнюк».

Освятив капличку Божого Милосердя священник УГКЦ Петро Мельничин.

Тепер кожен, хто забажає, може зупинитися біля каплички, помолитися, попросити в Ісуса Христа здоров’я, доброї долі, щасливої дороги…

А ми всі просимо в нього мирного неба над Україною, швидкої перемоги над ворогом-окупантом!