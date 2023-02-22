Останні дні чемпіонату світу для українських біатлоністів стали найгіршими у сезоні

Початок другого змагального тижня чемпіонату світу з біатлону у німецькому Обергофі розпочався 14 лютого із чоловічої індивідуальної гонки.

Де серед українців найкращим (12-м) став Артем Тищенко. На жаль, тернополянин Антон Дудченко, на якого у цій гонці були найбільші сподівання, фінішував останнім серед українців – на 42-му місці.

Наступного дня в індивідуальній гонці серед жінок найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала сороковою.

16 лютого в одиночній змішаній естафеті були сподівання, що українці (Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний) зможуть позмагатися за нагороди чемпіонату, але естафета, на жаль, склалася невдало, три кола штрафу Анастасії та одне Дмитра, й у підсумку 15 позиція на фініші.

18 лютого результати чоловічої та жіночої естафет для збірної України стали найгіршим у сезоні. Чоловіки: Артем Прима, Дмитро Підручний (заробив 4 кола штрафу), Богдан Цимбал та Антон Дудченко (обидва по колі штрафу) фінішували 13-ми. Жінки: Анастасія Меркушина, Дар’я Блашко, Любов Кип’яченкова, Олена Білосюк (три кола штрафу) із 16-ти команд фінішували 14-ми.

В останній день змагань у чоловічому мас-старт збірну України представляли двоє тернополян – Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Дмитро, якому на старті зламали палку, біг 500 метрів з однією і, схибивши чотири рази, фінішував 23-м, а Антон, який допустив на одну помилку меншу, – 25-м.

Ось такими невтішними для українських біатлоністів виявилися останні дні чемпіонату світу. Він став першим безмедальним для нашої команди від 2009 року.

Нагадаємо, що найкращим результатом для збірної України на чемпіонаті світу стало п’яте місце у спринті Дмитра Підручного, який тернопільський біатлоніст здобув 11 лютого.

Вже 2 березня в чеському Нове-Мєсто розпочнеться сьомий етап Кубка світу, у якому, за словами головного тренера чоловічої збірної України Юрая Санітри, виступлять Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал та Денис Насико.