Сьогодні о 18:30 відбувся брифінг голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, основні тези:

– від 15 квітня комендантська година в Тернопільській області триватиме з 23:00 до 5:00. Світломаскувальний режим також розпочинатиметься з 23:00. Усі заклади харчування повинні працювати лише до 22:00. Службам таксі заборонено працювати в комендантську годину, за винятком тих, хто має укладені договори з підприємствами критичної інфраструктури;

– сьогодні провели онлайн-нараду з громадами, де обговорили питання місцевого самоврядування;

– за останні 2 доби вилучили 10 автомобілів у водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння;

– близько 15 повісток по області дали чоловікам, які перебували в комендантську годину на вулиці без причин;

– завтра на Раді оборони розглянуть питання відкриття дитячих садочків та продажу алкоголю;

– у Тернополі триває поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Зокрема, за такими адресами: вул. 15 Квітня, просп. Степана Бандери, вул. Микулинецька, вул. Бережанська, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пирогова;

– у Тернополі зустрілися із представниками гуманітарної організації із США Team Rubicon. Вони допомагатимуть лікарям у наданні медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам;

– у Тернополі цієї суботи, 16 квітня, відбудуться сільськогосподарські ярмарки за трьома адресами, а саме: вул. Лесі Українки, 39, на перетині вулиць Миру-Дружби, зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни»;

– у Тернополі 14 та 15 квітня триватиме загальноміська толока. Тернополян закликають долучитися до впорядкування зелених зон, прибудинкових територій тощо;

– Тернопіль отримав чергову партію гуманітарного вантажу від міста-партнера Сувалки (Польща). Це тактичні навушники, окуляри, військова форма тощо. Усе буде передано для потреб ЗСУ;