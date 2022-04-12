– сьогодні ввели в обіг першу українську марку в умовах воєнного часу під назвою «Русскій воєнний корабль, іді … !» ;

– дякуємо волонтерам, які працюють в гуманітарних штабах та допомагають відправляти продукти в області, що потерпають від російської агресії. Також, хочемо попросити всіх, хто може допомогти фінансово, бути обачними з тим, кому перераховуєте кошти, бо зараз багато “псевдоволонтерів”. Зокрема, одним з перевірених об’єктів, куди можна надсилати кошти для ЗСУ, є Держфонд фонд Збройних Сил України;

– весняний призов-2022 в Україні скасовано;

– з Тернопільщини відправлено ще один шкільний автобус до Луганської області для евакуації населення;

– на Кременеччині ситуація зі забрудненням води – стабілізувалася. Показники у межі норми;

– вітаємо український «Пласт» зі 110-тою річницею з Дня Першої Пластової Присяги. «Пласт» дав нам сотні Героїв сучасності, які зараз боронять українську землю від російських окупантів;

– Тернопіль продовжує приймати громадян з областей, які потерпають від російської агресії. Людей поселяють в школах, садочках, а хтось забирає приїжджих на квартири. Загалом, у системі “Прихисток” вже зареєструвались понад 1 250 тернополян. Всі вони згодом отримають кошти для оплати комунальних послуг;

– від сьогодні розпочато поточний ремонт доріг в Тернополі. Наразі проводиться фризирування декількох вулиць міста;

– сьогодні зареєстровано 15 звернень у поліцію від ВПО про звірства російських військ на нашій землі. Прохання всіх постраждалих звертатися в поліцію та документувати злочини російських військ;