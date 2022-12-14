Оголосили конкурс на посаду головного лікаря Тернопільського лікарсько-фізкультурного диспансеру

Обласна рада оголосила конкурс на посаду генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Тернопільської обласної ради.

Документи від потенційних кандидатів приймають до 27 грудня 2022 року за адресою – місто Тернопіль, вулиця М. Грушевського, 8, адміністративний будинок Тернопільської обласної ради, праве крило, шостий поверх , каб. 647 (канцелярія Тернопільської обласної ради).

Деталі щодо подачі пакету документів можна уточнити за телефоном – 0352 25-88-03 – секретар конкурсної комісії Шкодзінська Оксана Мирославівна, або ж написавши листа на електронну адресу – ovm@reg-adm.gov.te.ua.

Щодо вимог до кандидатів та перелік документів, які варто подати, можна переглянути за посиланням тут.

Сам же конкурс, де визначать керівника обласного диспансеру відбудеться – 29 грудня 2022 року о 10 годині в адміністративному будинку Тернопільської обласної ради на вулиці М. Грушевського, 8 у Тернополі (праве крило, п’ятий поверх, кабінет 532).