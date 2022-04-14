На сайті Тернопільської обласної ради зареєстровано петицію “Щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні”, всі охочі можуть підписати її за покликанням.

Для того, щоб підписати петицію потрібно авторизуватись (пройти реєстрацію) на сайті Тернопільської обласної ради. Якщо ви реєструвались раніше, то вам потрібно здійснити вхід: ввести вашу електронну пошту та пароль, який ви створили раніше.

Покрокова інструкція реєстрації:

натиснути кнопку “зареєструватись”;

заповнити поля: ПІП, електронна пошта, номер телефону;

(Вводьте тільки дійсні дані. Реєстраційні дані в полях е-mail й телефон використовуються для ідентифікації особи.)

створити власний пароль, або ж зберегти згенерований системою.

Варто зазначити, що електронні скриньки російський поштових операторів, таких як – mail.ru, yandex.ru та інших заблоковані, згідно з Указом Президента України “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Листи на такі електронні скриньки не надходять !

Наступний крок – підтвердження електронної пошти:

необхідно відкрити лист, який буде відправлено на вашу електронну скриньку, та натиснути кнопку “підтвердити”.

Після цього вас спрямує на сайт, на якому потрібно ввести цифровий код, який буде надіслано на ваш телефон sms-повідомленням.

Успішно завершивши реєстрацію на сайті, потрібно обрати петицію, здійснити вхід на сайт і підтримати. Список підтриманих вами петицій доступний у розділі “Підписали”.