Шановні українці!

Будьте готовими до чергового фейку, до якого спробують вдатися російські окупанти. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну.

Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали.

Але знайте – це ФЕЙК! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

Проте навіть у випадку зникнення зв’язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте впевнені: капітуляція та здача інтересів України – неможливі!

Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів.

Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!

Слава Україні!

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА СБУ