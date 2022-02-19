Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави.

Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації.

Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності.

Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік.

Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.

Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Закликаємо співвітчизників як у мирних містах та селах, так і на окупованій території України: зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці та жодним провокаціям!