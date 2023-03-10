Обстріл Підгаєцької громади на Тернопільщині: що кажуть місцеві жителі (відео)

Під час вчорашнього обстрілу у Підгаєцькій громаді на Тернопільщині уламки ракети пошкодили 5 будівель.

Журналісти “Суспільного” вирушили на місце та показали, як виглядає населений пункт після події.

У недіючому будинку культури вибило вікна, двері, пошкодило дах. Крім того, постраждали господарські будівлі та 1 житловий будинок.

Одна з місцевих жительок розповіла, що її хату не зачепило, але у вікно пішла сильна хвиля вогню. За словами Ольги, сусіди ховалися в її підвалі. Серед них і власник найбільш пошкодженого будинку.

“Коли він прибіг до мене, каже: “У мене нема ні вікон, ні дверей, нічого”. Я думаю, він певне жартує. А він каже, такий сильний удар був, що в мене повилітали вікна, двері, все”, – розповіла жінка.

Михайло Дояк прокинувся о 3:30. Згодом, за його словами, пролунали 4 вибухи. Його будинок не пошкодило, але в сусідів вибухова хвиля вибила вікна.

“О 3:45 воно як грюкнуло, і я бігом надвір. Взяв ліхтарика, я не думав, що це тут. Думав, що десь далі. А я поки добіг, то ще три вибухи було”, – прогадав чоловік.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 9 березня на території Підгаєцької громади Тернопільського району впали уламки ракети. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, було пошкоджено 5 будівель, з них 1 – житлова. Обійшлося без жертв та потерпілих.

При Тернопільській районній військовій адміністрації створили штаб з ліквідації наслідків.