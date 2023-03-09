У Тернопільській та сусідніх областях було чутно вибухи: що відомо?

Близько четвертої години ранку пролунали звуки вибухів у Хмельницькій, Львівській, Івано – Франківській і Тернопільській областях. Попередньо, робота ППО.
Міський голова Тернополя, Сергій Надал, після відбою зазначив:
“Ми пережили складну ніч. Дякуємо нашим захисникам Сил Повітряної оборони”.
Також о 04:12 Максим Марченко з Одеської ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури області, пошкоджені й житлові будинки. Постраждалих немає.
“Ворог завдав біля 15 ударів по місту і області”, – повідомив голова Харківської ОВА.
Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. повідомив, Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.
Ситуація станом на 5 ранку наступна: тривоги тривають по всій території України. У Дніпрі місцеві знову чули вибух. Про схожі на вибухи звуки пишуть мешканці Луцька та Рівного.
Моніторингові групи зазначають, що у небі України знову помітили якісь повітряні цілі.
Повітряна тривога триває вже понад 4 години…
05:12 – повторні вибухи на Львівщині, в обласному центрі перебої з електроенергією.
Близько шостої ранку ЗМІ повідомляють про шахеди над Тернопільщиною та Львівщиною.
06:49 Відбій тривоги в Тернопільській області!
На ранок ДТЕК повідомили про наслідки:
▪️Вибхи зафіксовано у Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській областях.
▪️Одещина. В облцентрі ВДАРИЛИ по енергетичній інфраструктурі.
▪️Харківщина. Щонайменше 15 ударів по облцентру. Є ВЛУЧАННЯ в енергетичні об’єкти міста та будинок в області.
▪️Київщина. Повідомляється по роботу ППО. У столиці зафіксовано сильні вибухи. Кияни повідомляють про приліт, чекаємо офіційної інформації.
▪️У деяких областях застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивні заходи.
В “Енергоатомі” повідомили, що Запорізьку АЕС повністю знеструмлено.