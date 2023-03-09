09.03.2023 20:55

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На Тернопільщині впали уламки ракети – офіційна інформація від голови Тернопільської ОВА (ВІДЕО)

09.03.2023

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини, Підгаєцька міська громада, Події, Громади Тернопільщини

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Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів про ситуацію на Тернопільщині станом на ранок 9 березня.

Очільник області під час брифінгу повідомив наступне:

“Минула ніч була складною для українців.

Щодо ситуації на Тернопільщині.

На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає.

За результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено, проте місце події може бути уражене залишками ракетного топлива.

На місці події працюють оперативно-слідчі групи УСБУ та ГУ НП в області, а також фахівці ГУ ДСНС, з метою встановлення маркування ракети та збору речових доказів”, – йдеться у дописі голови облдержадміністрації.

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Теги: Тернопільська область, Володимир Труш, новини, ракетний удар по Тернопільщині

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