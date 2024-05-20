Обрано голову Тернопільського міськрайонного суду

17 травня відбулися збори суддів Тернопільського міськрайонного суду, на порядок денний якого було винесено питання щодо обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування одноголосно головою Тернопільського міськрайонного суду обрано Вийванка Олега Михайловича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».