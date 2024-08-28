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Обленерго скасувало погодинні вимкнення електроенергії у Тернополі та області

Якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, ситуація може змінитися.

28.08.2024

Галина Кіт

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Новини, Суспільство, Теми, Офіційно, Цікаво, Тернопільщина

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За вказівкою НЕК “Укренерго”, у середу, 28 серпня, графіки погодинних вимкнень електроенергії застосовуватися не будуть.

Про це ідеться у повідомленні  “Тернопільобленерго”.

Якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, ситуація може змінитися. Споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію.

“Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00”, – закликали в енергокомпанії.

Теги: графік вимкнення електроенергії, обленерго

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