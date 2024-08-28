Обленерго скасувало погодинні вимкнення електроенергії у Тернополі та області

За вказівкою НЕК “Укренерго”, у середу, 28 серпня, графіки погодинних вимкнень електроенергії застосовуватися не будуть.

Про це ідеться у повідомленні “Тернопільобленерго”.

Якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, ситуація може змінитися. Споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію.