Обладунки воїна тяжкі, а пам’ять про нього вічна: сьогодні на Тернопільщині зустріли загиблого воїна

Невимовний біль батьків, рідних та близьких сковував серця кожного, хто прийшов віддати шану молодшому сержанту, востаннє.
Священнослужителі підносили щирі молитви за пам’ять воїна, а благочинний о. Ігор Шаринський у своїй промові зауважив:
“Життя треба прожити так, щоб священник мав що сказати – і про Антона я можу говорити довго. Він прожив небагато, але робив те, що інші не можуть зробити за ціле своє життя – захищав тих, кого любить”.
Він мріяв одружитись у вишиванці, натомість українські візерунки завжди закарбувались у його великому та хороброму серці. Обладунки воїна важкі, адже він несе на собі життя мільйонів своїх співвітчизників.
Молодший сержант Антон Антощук віддав своє життя за кожного з нас, і наш священний обов’язок не втратити те, за що сьогодні боряться відважні українські захисники.
Чин похорону відбудеться 09 січня о 10 год. на подвір’ї рідного дому загиблого, повідомили у громаді.
Нагадаємо, що сумну звістку про загибель ще одного Героя – молодшого сержанта Антона Антощука отримали 1 січня.
Вічна пам’ять Герою!