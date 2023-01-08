Обладунки воїна тяжкі, а пам’ять про нього вічна: сьогодні на Тернопільщині зустріли загиблого воїна

На Тернопільщині похоронний кортеж із тілом загиблого ланівчанина Антона Антощука сьогодні зустрічала Лановецька громада, схиливши голови в скорботі. Остання дорога додому була сповнена туги та болю, адже живим коридором Героя зустрічали мешканці сіл Лопушне, Верещаки, Вишгородок.

Невимовний біль батьків, рідних та близьких сковував серця кожного, хто прийшов віддати шану молодшому сержанту, востаннє.

Священнослужителі підносили щирі молитви за пам’ять воїна, а благочинний о. Ігор Шаринський у своїй промові зауважив:

“Життя треба прожити так, щоб священник мав що сказати – і про Антона я можу говорити довго. Він прожив небагато, але робив те, що інші не можуть зробити за ціле своє життя – захищав тих, кого любить”.

Він мріяв одружитись у вишиванці, натомість українські візерунки завжди закарбувались у його великому та хороброму серці. Обладунки воїна важкі, адже він несе на собі життя мільйонів своїх співвітчизників.

Молодший сержант Антон Антощук віддав своє життя за кожного з нас, і наш священний обов’язок не втратити те, за що сьогодні боряться відважні українські захисники.

Чин похорону відбудеться 09 січня о 10 год. на подвір’ї рідного дому загиблого, повідомили у громаді.

Нагадаємо, що сумну звістку про загибель ще одного Героя – молодшого сержанта Антона Антощука отримали 1 січня.

Вічна пам’ять Герою!