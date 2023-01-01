Тернопільщину в перший день нового року сколихнула трагічна звістка

Першосічень для Тернопільщини, зокрема Лановецької громади, приніс сумну звістку про загибель ще одного Героя – молодшого сержанта Антона Антощука.

Він був заступником командира бойової машини – навідника-оператора 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А0998, про загибель військового повідомили у громаді.

Військовий загинув під час оборонних дій в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Останній день 2022 року став останнім днем життя для молодшого сержанта, який відважно боровся з московськими загарбниками, стояв на захисті нашої країни.

В скорботі схиляємо голови перед жертовністю та мужністю загиблого Героя. Вічна пам’ять!