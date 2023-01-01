01.01.2023 18:18

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Тернопільщину в перший день нового року сколихнула трагічна звістка

01.01.2023

Ірина Нова

107

Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

Поширити:

Першосічень для Тернопільщини, зокрема Лановецької громади, приніс сумну звістку про загибель ще одного Героя – молодшого сержанта Антона Антощука.

Він був заступником командира бойової машини – навідника-оператора 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А0998, про загибель військового повідомили у громаді.

Військовий загинув під час оборонних дій в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Останній день 2022 року став останнім днем життя для молодшого сержанта, який відважно боровся з московськими загарбниками, стояв на захисті нашої країни.

В скорботі схиляємо голови перед жертовністю та мужністю загиблого Героя. Вічна пам’ять!

Автор: Ірина Нова

Мітки: Тернопільська область, новини Тернопільщини, суспільство, події, загиблі герої, Лановецька громада

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах