Майже у півтори тисячі храмів відбулися Великодні богослужіння на Тернопільщині. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За громадським порядком стежили майже 700 поліціянтів і військовослужбовців.

Поліціянти посилено патрулювали біля храмів, де проходили служби почергово. Обійшлося без провокацій та надзвичайних ситуацій.

«У 1486 храмах відбувалися богослужіння. На забезпечення громадського порядку залучено понад 700 осіб, серед них – 330 поліцейських, 28 військовослужбовців Нацгвардії, понад 300 членів добровільних формувань територіальної оборони, 70 військовослужбовців ЗСУ. Також залучно 192 працівники ДСНС, вони стежать за пожежною безпекою. 18 поліцейських особливого призначення працюють в групах, які готові дати відсіч у випадку диверсійно-розвідувальних груп. Оперативний склад налаштований на те, щоб здійснювати пошук оперативної інформації щодо можливих пересувань ДРГ, а також інших різних хуліганів, які можуть завадити проведенню святкувань. Звертаюся до всіх громадян – будьте дисциплінованими, у випадку конфліктних ситуацій – повідомляйте поліцію на лінію 102», – зазначив Олександр Богомол.

Довдіково: на Тернопільщині діє 1771 релігійна громада. Усі зобов’язалися дотримуватися правил комендантської години, яка діє з 23.00 до 5.00.