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Обіцяв пригнати автомобіль для ЗСУ: аферист обшахраював тернополянина

19.07.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Аферист пообіцяв доставити авто з-за кордону на потреби армії, однак отримавши завдаток, зник з мережі.

У аферу потрапив мешканець Тернополя. Він через оголошення в соцмережі знайшов посередника, який пообіцяв доправити автівку з Європи.

Шахрай навіть пересилав фото автівок, які підходили по комплектації покупцю, радив яка витриваліша для воєнних умов, але як тільки отримав 1000 доларів завдатку, вимкнув телефон.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження, особу зловмисника встановлюють.

Нагадуємо: не надсилайте власні кошти невідомим людям! Якщо хочете придбати авто, обов’язково переконайтесь, що воно існує, а посередник- не черговий пройдисвіт з інтернету. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету, не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання”, – наголошують у поліції.

Теги: Тернопільщина, ЗСУ, автомобіль, кошти

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