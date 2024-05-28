«Нива» зіграла внічию із «Кременем» й фінішувала на третьому місці

В останньому 10-му турі чемпіонату першої ліги групи «Вибування» «Нива» 25 травня приймала кременчуцький «Кремінь».

Поєдинок, який у підсумку для команд не мав принципового значення, видався цікавим і напруженим.

З перших хвилин господарі заволоділи ініціативою, намагаючись створювати небезпечні моменти біля воріт «Кременя». Натомість гості намагалися пресингувати і контратакувати, причому їхні атакувальні дії були доволі гострими, особливо у середині тайму. Зрештою, зусилля тернопільських футболістів принесли результат. На 41-1 хвилині зустрічі, після передачі від Андрія Різника, відзначився Богдан Козак. Перший тайм так і звершився мінімальною перевагою «Ниви» – 1:0.

На початку другого тайму вже гості заволоділи ініціативою. На 48-й хвилині небезпечно із штрафного пробивав Панчишин. «Нива» пробувала контратакувати, під час однієї із них Богдан Козак відзначився вдруге, але суддя зафіксував положення поза грою у тернопільського футболіста. Тренерський штаб господарів, щоби вирівняти гру, провів кілька замін, зокрема на полі з’явилися Гатала і Демчук. Гості продовжували атакувати і на 72-й хвилині заробили небезпечний штрафний, після виконання якого суддя призначив пенальті у ворота тернополян. Одинадцятиметровий чітко реалізував Іван Куць – 1:1. Після пропущеного голу гра тривала на зустрічних курсах, обидві команди мали можливість схилити шальки терезів на свій бік. В останні хвилини тернопільські футболісти прагнули вирвати перемогу, але фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Отож, «Нива» у чемпіонаті першої ліги групи «Вибування», набравши 36 очок, фінішувала на третьому місці і наступного сезону знову гратиме у першій лізі. Попереду у команди відпустка та підготовка до наступного сезону.

«Нива» (Тернопіль) – «Кремінь» (Кременчук) – 1:1 (1:0).

Голи: Богдан Козак (41) – Іван Куць (72, пен.).

«Нива»: Ольховий, Бей, Зінь, Хруставка (Климак 81), Волохатий, Мудрий, Дорошенко (Гатала 60), Козак (Демчук 60), Голуб, Кицун (Довбецький 68), Різник (Галадей 46). Запасні: Жупанський, Хабло, Махінка.