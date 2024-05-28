«Подоляни» та «Агрон» вийшли у плей-оф аматорського чемпіонату

В останньому, 22 турі чемпіонату України з футболу серед аматорів 26 травня «Агрону», щоб вийти в плей-оф і не залежати від результатів матчів суперників, потрібно було перемагати на виїзді «Галичину-Фенікс» з м. Підмонастир, що на Львівщині (за певних умов, вистачало й нічиєї). Також того ж дня «Подоляни», які вже здобули друге підсумкове місце турнірної таблиці, мали приймали ФК «Марамуреш» (Нижня Апша, Закарпатська область), але цей поєдинок не відбувся, через відмову команди гостей від виїзду на гру до Тернополя, тож «Подоляни» здобули три очки і в підсумку з 39 очками фінішували другими.

Великогаївські футболісти вже з перших хвилин протистояння намагалися заволодіти ініціативою. Їхня наполегливість принесла результат, на сьомій хвилині відзначився Тарас Гром’як – 1:0. Невдовзі Михайло Войцещук подвоїв перевагу «Агрона» – 2:0. Незадовго до свистка на перерву дубль оформив Гром’як – 3:0. А в дебюті другої 45-хвилинки крапку поставив Ігор Кохман – 4:0.

Тож «Агрон» із 32 очками фінішував на третьому місці турнірної таблиці.

«Галичина-Фенікс» (м. Підмонастир) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:4 (0:3).

Голи: Гром’як (7, 37 з пен.), Войцещук (15), Кохман (47).

Отож, «Агрон» і «Подоляни, які виступали у групі 1 аматорського чемпіонату України, пробилися до наступного етапу змагань – 1/4 фіналу, у якому «Подоляни» зіграють з представником Одеси – командою «Титан», яка зайняла третє місце у групі 2, а «Агрон» поміряється силами з колективом «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область), який фінішував другим в іншій групі.

Перші матчі відбудуться 1–2 червня, відповідно, в Одесі та Великих Гаях, а матчі-відповіді – 8–9 червня у Тернополі та на Кіровоградщині.

На фото: ФК «Подоляни».