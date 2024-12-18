Новорічна ялинка без зайвих турбот: як обрати правильно?

Українці починають підготовку до Нового року: в містах відкриваються спеціальні базари, де люди обирають ялинки — символи свята. Втім, приємну новорічну підготовку може зіпсувати чималий штраф, якщо дерево виявиться зрізаним нелегально. Про яку суму йдеться та як обрати “легальну” ялинку — розповість Центр громадського моніторингу та контролю.

Штраф за ялинку

За незаконно зрубане новорічне дерево штраф для громадян може коливатися від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж йдеться про ялинку, зрубану у природно-заповідній зоні, стягнення може бути ще більшим. Попри те, що ялинку зрубали інші люди, покупцю доведеться сплатити від 1 700 до 3 655 гривень.

Щоб обрати новорічну ялинку легально, слід почати з продавця. Ті, хто працюють офіційно, можуть надати документи на підтвердження: накладні з лісництва та дозволи на торгівлю. Самі ж дерева повинні мати бірки зі штрихкодами або чіпи, за якими можна легко перевірити їхнє походження. Задля цього слід скористатися спеціальним сайтом .

Де і за скільки продають офіційно

За словами заступника директора Карпатського лісового офісу Павла Ванджурака, попит на натуральні дерева з початком повномасштабної війни впав: “Якщо до великої війни державні лісгоспи Івано-Франківщини реалізовували тисячі новорічних ялинок, то у 2023 році ці обчислення йшли на сотні”, — пояснює Ванджурак. Втім, цьогоріч регіон заготовив майже 14 тисяч дерев, придбати їх можна на території лісгоспів області.

Майже вдвічі більше дерев підготували для мешканців Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей. Як зазначають в Центральному лісовому офісі, вартість найпопулярнішої півтора-двометрової ялинки складе від 180 до 330 гривень, а сосни такого ж розміру — від 156 до 308 гривень. Майданчиків для офіційного продажу дерев створять більше семи десятків, дізнатися їхні адреси можна тут .

Близько 20 тисяч дерев готові реалізувати у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. За півтораметрову ялинку обіцяють правити 150-200 гривень. Де саме продаватимуть — повідомляють у соцмережах Подільського лісового офісу.

Продажі новорічних ялинок вже почалися і на Сумщині та Чернігівщині. Продають дерева також на Харківщині та Полтавщині. Ціна на сосну висотою до двох метрів складе 124-160 гривень. Адреси місць, де можна їх придбати, оприлюднив Слобожанський лісовий офіс.

Натуральна чи штучна?

Тих, хто встановлює вдома живу ялинку, нерідко критикують: мовляв, вирубка дерев шкодить довкіллю. Втім, Державні лісгоспи вирощують хвойні на спеціальних плантаціях, мінімізуючи шкоду природі.

Для тих, хто переймається захистом планети, лісівники пропонують придбати святкове дерево у горщику. Покупцям радо допоможуть порадою, як після свят пересадити і доглядати ялинку. У державному підприємстві “Ліси України” наголошують : “Купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет вашої громади та всієї країни”.

Тим же, хто вирішив поставити вдома штучну ялинку, радять звертати увагу на її якість. Проконтролювати, щоб виріб не мав їдкого запаху, був виготовлений з вогнетривкого і незаймистого пластику. У його складі мають бути відсутні формальдегіди, метилен, ацетон та різного роду смоли.