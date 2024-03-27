Нові ноутбуки MacBook Air з чіпом М3 – найпотужніші у лінійці

Компанія Apple оголосила, що вже у березні на ринку стали доступні нові ноутбуки MacBook Air, які оснащені потужним чіпом М3. Значно покращивши свої технічні характеристики, оновлення зробило нову лінійку ноутбуків найпотужнішими пристроями від Apple.

Особливості чіпа М3

Минулого року Apple випустила перші пристрої з чіпом нового покоління М3. Зазначається, що нове “серце” забезпечує вищу продуктивність та відкриває для користувача нові можливості у використанні девайсу. Враховуючи, що у 2024 році Apple акценту особливу увагу на іграх, нова версія чіпа ще більше зміцнить позиції компанії на ринку. Потужність нового процесору використовувати MacBook у якості ігрового ноутбука, а тим більше для азартних ігор Ельслотс, які не мають серйозних системних вимог та запускаються на будь-якому пристрої.

Процесор М3 є наступником процесорів М2 та М1, які використовувалися у попередніх моделях, а його масове використання у техніці Apple обговорювалося весь останній рік. Нове покоління чіпів обʼєднане цілим сімейством:

М3;

M3 Pro;

М3 Max;

M3 Ultra.

Про останній процесор новин поки що небагато, проте очікується, що про пристрої з ним Apple може оголосити вже у червні. Головною перевагою нового покоління чіпів є підвищення загальної продуктивності системи, динамічне кешування та трасування променів, що дозволяє значно поліпшити якість картинки.

Можливості нових MacBook Air

Вихід нових моделей 13- та 15-дюймових MacBook став дещо несподіваним, адже раніше вважалося, що новий чіп М3 зʼявиться у наступних новинках від Apple. Безумовно, оновлення процесора має ключовий характер, проте окрім нього зовні ноутбуки нічим не відрізняються від моделей 2022 року.

Потужність чіпа М3 відтепер дозволяє підключати до MacBook одразу два додаткових екрани, щоправда, сам ноутбук у цей час має бути закритим. Значно покращені і графічні характеристики – 10-ядерний графічний процесор та 8-ядерний основний процесор. Окрім цього покращена технологія Wi-Fi, що значно пришвидшить завантаження з інтернету.

При цьому основні технічні показники відрізняються залежно від комплектації. Наприклад, вміст оперативної памʼяті може бути від 8 до 24 Гб, а вбудованої – від 256 Гб до 2 Тб. Досить великі перспективи нові процесори мають у подальшому вивченні штучного інтелекту: на якому сьогодні зосереджуються в Apple. Зазначається також, ціни на нові моделі на старті продажів не відрізняються від попередньої лінійки ноутбуків з процесором М2 та починаються від 1099 доларів.