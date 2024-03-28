Нова версія iOS 17.4 вносить важливі зміни у політику Apple

Компанія Apple презентувала нову версію операційної системи iOS для своїх пристроїв, яка максимально адаптована під європейський Закон про цифрові ринки. Зміни торкнулися роботи магазинів додатків та вдосконалення деяких вже існуючих функцій.

Альтернативні магазини програм

Нове оновлення операційної системи традиційно підвищує зручність користування Iphone та відкриває нові горизонти для шанувальників ігор – у новій системі зʼявилась підтримка ігрових стрімінгових додатків, які базуються на основі “хмарних” технологій. По аналогії з азартними іграми та слотами на globalunitygroup.com, користувач не повинен буде завантажувати в Iphone ігри, але зможе у них онлайн.

Починаючи з 2024 року Apple нарешті не обмежуватиме своїх користувачів виключно власним магазином App Store та додає підтримку сторонніх розробників відповідно до закону ЄС. Такий крок вже викликав немало спірних питань та рішень, проте адаптація під європейський ринок все ж відбулася. На практиці це означатиме можливість встановити сторонній магазин додатків за замовчуванням, щоправда, завантажити його з App Store буде неможливо, необхідно зробити це з сайту розробників.

У звʼязку з чим Apple також реалізує доступ до NFC-платежів для сторонніх розробників та дозволяє користувачам Євросоюзу обирати для себе браузер у якості альтернативи для Safari.

Внутрішні зміни

З новим оновленням користувачі також отримали декілька косметологічних змін, доступних не лише для країн ЄС:

Зміна налаштувань акумулятора;

Нові емодзі та віджети;

Низка змін, що стосуються додатка Музика;

Розшифровка подкастів.

Окрім цього були виправлені минулі помилки та вдосконалено функцію “Захист викраденого пристрою”.

Одне з найцікавіших оновлень стосується подкастів – відтепер їх можна не лише слухати, а й читати завдяки транскрипції, щоправда, набір мов поки що дуже обмежений. Не обійшлося і без нових функцій для помічника Siri – зʼявилась можливість озвучувати вхідні повідомлення обраною мовою, а вже тут їх вибір достатньо широкий. Місяць тестування бета-версії до її офіційного виходу дозволив прибрати дрібні похибки у роботі, тож вже зараз питань до продуктивності системи не виникає.

Традиційно нова версія iOS буде ставати доступною поступово для всіх пристроїв, починаючи з Iphone Xs. Для попередніх моделей продовжується підтримка iOS 16. Очікується також, що незабаром Apple презентує оновлення для смартгодинників, MacBook та для Apple Vision Pro, очевидно, головного свого хіта до виходу наступного Iphone 16.