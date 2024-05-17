Ночувала під відкритим небом: туристку з Тернопільщини медики “швидкої” на ношах спускали з гори Пікуй

Біда з 28-річною жителькою Тернопільщини трапилася у Закарпатті, у Воловецькому районі. Жінка разом із братом піднімалися на гору Пікуй. В якийсь момент сестра послизнулася на мокрому камені, відчула різки біль, тож далі рухатися не могла.

Зв’язку не було. Тож родичам довелося ночувати під відкритим небом у підніжжя гори. Вранці таки вдалося зв’язатися з медиками та рятувальниками. На ношах травмовану жінку донесли до карети “швидкої”, котра відвещла її у Воловецьку лікарню. Там у жінки діагностували перелом лівої гомілки.