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Ночувала під відкритим небом: туристку з Тернопільщини медики “швидкої” на ношах спускали з гори Пікуй

17.05.2024

Зоряна Деркач

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Здоров`я, Теми, Події, Мандри, Тернопільщина, Новини

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Біда з 28-річною жителькою Тернопільщини трапилася у Закарпатті, у Воловецькому районі. Жінка разом із братом піднімалися на гору Пікуй. В якийсь момент сестра послизнулася на мокрому камені, відчула різки біль, тож далі рухатися не могла.

Зв’язку не було. Тож родичам довелося ночувати під відкритим небом у підніжжя гори. Вранці таки вдалося зв’язатися з медиками та рятувальниками. На ношах травмовану жінку донесли до карети “швидкої”, котра відвещла її у Воловецьку лікарню. Там у жінки діагностували перелом лівої гомілки.

Джерело: 103 Закарпаття

Теги: туристка, травма, гора

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