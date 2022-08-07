Ім’я має сакральне значення для людини. В нашій області давно поширена тенденція давати новонародженим малюкам старовинні імена, або ж запозичені з інших держав чи культур. Рейтинг щороку змінюється.

Якими традиційними та рідкісними іменами називали діток на Тернопільщині від січня цього року? Читайте у нашому матеріалі.

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Щопівроку є десяток імен, які вважають найпопулярнішими в певному регіоні України. Більшість батьків нарікають одним з них дитину, аби не відставати від трендів. Однак, деякі подружжя прагнуть, аби їхні донечка чи син були особливими, тому дають малюкові унікальне й цікаве ім’я.

Традиційні та нетипові імена щокварталу реєструє Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України. Нещодавно там підвели підсумки щодо поширених та рідковживаних імен по областях за І півріччя 2022 року. Інформацію про це опублікували на офіційному сайті Мінюсту.

Традиційні поширені імена

– У нашій державі немає обмежень чи заборон на присвоєння тих чи інших імен. Тож батьки дітей мають право називати своїх малюків будь-якими іменами, які їм подобаються. Аналізуючи статистику останніх років, можна дійти висновку, що більшість українців при виборі імен дітям надають перевагу все ж таки традиційним, – написали на сторінці Міністерство юстиції України.

Так, за І півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими жителі Тернопільщини називали новонароджених дівчаток, стали: Анастасія, Анна, Вероніка, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Софія та Соломія. Цікаво, що список цьогоріч майже не змінився у порівнянні з 2021 роком. Єдине – торік він був на 4 імені більшим, дівчат називали ще Ангеліна, Катерина, Марія і Марта.

Натомість найактуальнішими чоловічими іменами в нашій області від січня 2022 року були такі: Артем, Владислав, Денис, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Михайло, Тимофій, Олександр. Минулого року батьки були значно оригінальнішими у виборі традиційних імен та крім попередніх, називали хлопчиків ще так: Давид, Данило, Дем’ян, Захар, Ілля, Марко, Макар і Максим.

Екзотичні імена, не «як у всіх»

Все частіше до Тернопільщини проникають дитячі імена з іноземних країн або навіть далекого зарубіжжя. Деякі ймення пов’язані з релігіями, є стародавніми, у пам’ять про минулі покоління. Частина краян вірять, що ім’я наділяє малюка якимись унікальними рисами характеру й талантами, визначає його майбутню долю і навіть професію. Тому критеріїв відбору незвичайних імен існує безліч. Важливо, що популярні рідкісні імена мають своє значення та походження.

Отож, за результатами досліджень Мінюсту, від січня 2022 року у Тернопільській області поширеними серед жіночих імен стали:

Аделіна. Ім’я з давньогерманської мови, ним нарікали людей шляхетного стану. У перекладі з татарської означає «безпорочна», «благочестива». Ім’я часто зустрічається у східних державах. При хрещенні в православному храмі дитині дадуть інше, духовне ім’я. З дитинства Аделіна неспокійна та дуже енергійна. З віком стає більш посидючою. Володарка імені виділяється доброзичливістю. Будучи дорослою, Аделіна не прагне кар’єрного росту, задоволена посадою, яку має. Максимально проявляє свої здібності у професії дизайнера, музиканта, телеведучої, топ-моделі, художниці, фотографа тощо.

Ім’я з давньогерманської мови, ним нарікали людей шляхетного стану. У перекладі з татарської означає «безпорочна», «благочестива». Ім’я часто зустрічається у східних державах. При хрещенні в православному храмі дитині дадуть інше, духовне ім’я. З дитинства Аделіна неспокійна та дуже енергійна. З віком стає більш посидючою. Володарка імені виділяється доброзичливістю. Будучи дорослою, Аделіна не прагне кар’єрного росту, задоволена посадою, яку має. Максимально проявляє свої здібності у професії дизайнера, музиканта, телеведучої, топ-моделі, художниці, фотографа тощо. Анета. Ім’я пішло з французької мови та є зменшувально-пестливою формою імені Анна або Аннетта. У перекладі з івриту – «благодать». За статистикою, у світі існує всього 150 тисяч жінок з таким іменем. Анета зазвичай працьовита, відповідальна та розумна, зберігає «холодний» розум навіть у найскладніших ситуаціях. У приватному житті власниця імені поважає сімейні цінності. Часто сім’я є її пріоритетом. У роботі Анета швидко вчиться новому і полюбляє незалежність, а ще не має проблем зі зміною професії. Ім’я зустрічається серед жінок, які професійно займаються музикою, акторством і спортом.

Ім’я пішло з французької мови та є зменшувально-пестливою формою імені Анна або Аннетта. У перекладі з івриту – «благодать». За статистикою, у світі існує всього 150 тисяч жінок з таким іменем. Анета зазвичай працьовита, відповідальна та розумна, зберігає «холодний» розум навіть у найскладніших ситуаціях. У приватному житті власниця імені поважає сімейні цінності. Часто сім’я є її пріоритетом. У роботі Анета швидко вчиться новому і полюбляє незалежність, а ще не має проблем зі зміною професії. Ім’я зустрічається серед жінок, які професійно займаються музикою, акторством і спортом. Вірсавія. Одне з найкрасивіших імен з Біблії. Його переклад з єврейської мови звучить як «дочка клятви». Недолік у тому, що ім’я майже не піддається скороченню. Вірсавія має надмірну увагу до власної зовнішності, легко переживає самотність, іноді багато мріє, але мало робить. Завзятість може приносити власниці імені приголомшливі успіхи, та нерідко її заслуги залишаються невизнаними. Відносно грошей вона проявляє обережність, втім, іноді витрачає гроші на малозначні речі.

Одне з найкрасивіших імен з Біблії. Його переклад з єврейської мови звучить як «дочка клятви». Недолік у тому, що ім’я майже не піддається скороченню. Вірсавія має надмірну увагу до власної зовнішності, легко переживає самотність, іноді багато мріє, але мало робить. Завзятість може приносити власниці імені приголомшливі успіхи, та нерідко її заслуги залишаються невизнаними. Відносно грошей вона проявляє обережність, втім, іноді витрачає гроші на малозначні речі. Делія. Ім’я має грецьке походження, це епітет богині родючості й жіночності Діани. Нерідко ключова мета власниці імені – знайти собі надійного партнера, безпеку в бізнесі, та домогтися можливості бути собою у будь-яких ситуаціях. Їй властиві здоровий глузд, щирість, відвертість та готовність прийти на допомогу. Делія любить людей та хоче взаємності від кожного, з ким спілкується. Високий самоконтроль допомагає їй добре заробляти та робити заощадження. Вона здатна домогтись високого рівня фінансової забезпеченості і стабільності.

Ім’я має грецьке походження, це епітет богині родючості й жіночності Діани. Нерідко ключова мета власниці імені – знайти собі надійного партнера, безпеку в бізнесі, та домогтися можливості бути собою у будь-яких ситуаціях. Їй властиві здоровий глузд, щирість, відвертість та готовність прийти на допомогу. Делія любить людей та хоче взаємності від кожного, з ким спілкується. Високий самоконтроль допомагає їй добре заробляти та робити заощадження. Вона здатна домогтись високого рівня фінансової забезпеченості і стабільності. Єремія. Ім’я є єврейським та означає «звеличена Богом». Частіше так нарікають чоловіків, та жіноча версія теж існує. Єремія прямолінійна та відкрита, має характер бійця і дивовижну силу духу. У неї розвинене почуття обов’язку та відповідальності за близьких людей. Інтерес до справ у власниці імені остигає так само швидко, як і запалюється. Єремія може реалізувати себе на службі в державних установах, на телебаченні. Успіх у підприємництві не буде тривалим, хоча вона вміє заробляти та не боїться жодної роботи. Жінка не терпить легковажності і фактично завжди готова прийти на допомогу близьким або хоча б поспівчувати.

Ім’я є єврейським та означає «звеличена Богом». Частіше так нарікають чоловіків, та жіноча версія теж існує. Єремія прямолінійна та відкрита, має характер бійця і дивовижну силу духу. У неї розвинене почуття обов’язку та відповідальності за близьких людей. Інтерес до справ у власниці імені остигає так само швидко, як і запалюється. Єремія може реалізувати себе на службі в державних установах, на телебаченні. Успіх у підприємництві не буде тривалим, хоча вона вміє заробляти та не боїться жодної роботи. Жінка не терпить легковажності і фактично завжди готова прийти на допомогу близьким або хоча б поспівчувати. Юнія. Ім’я має латинське походження. Є спорідненим до імені Юнона, швидше за все, має таке ж значення – «молода». У характері Юнії є легка строгість, але разом з тим дівчина відрізняється старанністю й чарівною вдачею. З навчанням у неї, як правило, проблем не виникає. Представниці імені схильні до замкненості, але за маскою можуть вирувати емоції, хід яких непередбачуваний. В особистому житті Юнія виконує роль лідера. Вона зазвичай стає хорошою господинею та дбайливою матір’ю.

Інші унікальні імена, які вибирали для дівчаток на Тернопільщині у І півріччі, це: Йордана, Каталея, Квіта, Лук’яна, Суламіта, Теона, Фрея і Февронія.

Від початку цього року серед цікавих та рідкісних чоловічих імен, які дають новонародженим хлопчикам на Тернопільщині, лідирують:

Авенір. Ім’я має єврейське походження та означає «батько світла (Бог є світло)». Для власника імені честь – понад усе, він йде до кінця у будь-якій справі, навіть на шкоду собі. Має схильність до бізнесу. Авенір є сильною особистістю, ставить на чільне місце практичність та фінансову вигоду. Він звик постійно займатися справами, фактично без відпочинку. Серед власників імені велика кількість успішних політиків і підприємців. Для досягнення цілей вони не зупиняються ні перед чим і досягають свого за будь-яку ціну та будь-якими методами. У сім’ї завжди лідери.

Ім’я має єврейське походження та означає «батько світла (Бог є світло)». Для власника імені честь – понад усе, він йде до кінця у будь-якій справі, навіть на шкоду собі. Має схильність до бізнесу. Авенір є сильною особистістю, ставить на чільне місце практичність та фінансову вигоду. Він звик постійно займатися справами, фактично без відпочинку. Серед власників імені велика кількість успішних політиків і підприємців. Для досягнення цілей вони не зупиняються ні перед чим і досягають свого за будь-яку ціну та будь-якими методами. У сім’ї завжди лідери. Авраам. Вперше ім’я почало згадуватись в Біблії. Ним називався прабатько єврейського народу і в перекладі слово трактувалося як «батько піднесений». Згодом його інтерпретували як «батько народів». Ім’я, дане хлопчикові під час народження, наділить його з одного боку, хоробрістю і силою духу, а з іншого – поступливістю та м’якістю. Аврам часто схильний до частих змін настрою. Маскуючись за відстороненістю, він може мати таланти в різних сферах, зокрема у творчих і в науці. Авраам має блискуче почуття гумору, яке здатне згладити гострі кути.

Вперше ім’я почало згадуватись в Біблії. Ним називався прабатько єврейського народу і в перекладі слово трактувалося як «батько піднесений». Згодом його інтерпретували як «батько народів». Ім’я, дане хлопчикові під час народження, наділить його з одного боку, хоробрістю і силою духу, а з іншого – поступливістю та м’якістю. Аврам часто схильний до частих змін настрою. Маскуючись за відстороненістю, він може мати таланти в різних сферах, зокрема у творчих і в науці. Авраам має блискуче почуття гумору, яке здатне згладити гострі кути. Даміан. Ім’я виникло ще у давній Греції. Одні лінгвісти перекладають його як «покірний» чи «слухняний». Інші пов’язують ім’я з грецькою богинею родючості Дамією, яку шанують в декількох полісах. На Даміана завжди можна покластися і знати, що він докладе зусиль, аби виконати доручення ідеально. Хлопець хоче, щоб всі любили його, йому властиве почуття відповідальності за близьких. Часто Даміан має тонку душевну організацію. Йому дуже важливий заряд позитивних емоцій. Він вибирає для спілкування тільки тих, з ким максимально легко й комфортно. Власник імені не любить витрачати гроші даремно. Він заощаджує. Часто вибирає творчі професії, може стати дизайнером або письменником.

Інші унікальні імена, які вибирали для хлопчиків на Тернопільщині у І півріччі, це: Лаврін, Натаніель, Нітай та Світозар.