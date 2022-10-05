За поданням Мінсоцполітики уряд вніс зміни до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини. А саме розширено підстави для надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та підстави для втрати такого статусу.

Розширено підстави для надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дітям, батьки яких:

не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причин перебування батьків на територіях, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)/ тимчасово окупованій території;

перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин або визнані такими, що зникли безвісти за особливих обставин;

є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора); позбавлені особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора.

Водночас при отриманні статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до зазначених вище підстав, така дитина не може бути усиновленою.

Підстави для втрати такого статусу з причин:

знайдення батьків, які перебували у розшуку, як зниклі безвісти за особливих обставин або були визнані такими, що зникли безвісти за особливих обставин;

повернення батька, матері, які були позбавлені особистої свободи (затримані, взяті у заручники) представниками держави-агресора;



виїзду батьків з тимчасово окупованих територій України, або у випадку деокупації цих територій.

Для дітей, влаштованих до сімейних форм виховання, які були переміщені (евакуйовані) на безпечну територію, а їх законні представники залишилися на тимчасово окупованій території або на територіях, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перебувають у полоні, передбачено можливість влаштування до сімейних форм виховання до відновлення можливості їх законними представниками виконувати свої обов’язки.

Але існує альтернатива усиновленню, якщо усиновити дитину неможливо. Так, діти, які загубилися, примусово розлучені з батьками або з будь-яких інших причин опинилися без батьківського піклування, тимчасово може бути влаштована до сім’ї або особи, яка проживає самостійно.

Вимоги до сім’ї або особи, яка надає прихисток дитині під час воєнного стану:

українське громадянство,

перебування у безпечному місці на території України,

можливість гарантувати безпеку дитині, забезпечити її їжею, одягом, доступом до медичних, освітніх послуг відповідно до віку та індивідуальних потреб,

фінансова спроможність забезпечувати потреби дитини,

наявність житла, біля якого немає стратегічних чи військових об’єктів, наявність у помешканні місця для сну та відпочинку дитини.

Охочі тимчасово прихистити дитину мають звернутись до служби у справах дітей за місцем свого проживання або перебування, Національної соціальної сервісної служби України, або залишити заявку у чат-боті «Дитина не сама».

Строк опрацювання заявки становить близько 5 днів, після чого служба у справах дітей повідомить про подальші дії. У разі позитивного рішення служба видає наказ про тимчасове влаштування дитини в сім’ю.

Прихисток надається дитині на період до возз’єднання її зі своєю родиною або прийняття рішення про надання дитині статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, визначення форми догляду та виховання дитини: усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім’я.