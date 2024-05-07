Незаконний улов на майже 150 тисяч гривень: на Тернопільщині затримали браконьєрів (ВІДЕО)

Інспектори рибоохоронного патруля на двох водоймах Тернопільщини виявили браконьєрів та заборонені знаряддя лову. Через дії чоловіка рибному господарству завдано збитків майже на 800 тисяч гривень.

2 травня 2024 року головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля під час проведення рибоохоронного рейду по водних об’єктах області на річці Серет біля с.Буцнів Великоберезовицької ОТГ Тернопільського району виявлено місцевих жителів, які здійснювали лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову – сіткою підйомною «Хватка».

Порушникам вдалось виловити риби, а саме: карась сріблястий – 2 екз., плітка – 9 екз., окунь – 1екз. Всього 12 екз. риби, загальною вагою 1,100 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять – 20 400грн.

На винних осіб головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 85 КУпАП.

В ніч з 2 на 3 травня 2024 року інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з громадськими інспекторами рибоохорони та громадськими активістами під час проведення рибоохоронного рейду по річці Збруч в Чортківському районі біля с. Кокошинці Гримайлівської ОТГ було виявлено заборонені знаряддя лову – сітки ставні в кількості 5 од.

Власника майна встановити не вдалося, заборонені знаряддя лову вилучено, опломбовано пломбами та передано на зберігання до Тернопільського рибоохоронного патруля. За даним фактом складено акти виявлення та вилучення майна, власника якого не встановлено.

Відповідно до вимог статті 63 ЗУ «Про тваринний світ» водні біоресурси, які знаходились в знаряддях лову, а саме: лящ- 23 екз., короп-3 екземплярів, карась сріблястий – 47 екземпляри, повернуто до природного середовища в живому та неушкодженому стані, чим попереджено їх загибель та нанесення збитків рибному господарству України на суму 123352 грн.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52 – 00 – 22 та (097) 427- 85- 95