Два дні у центрі Тернополя буде ускладнений рух транспорту

16-17 жовтня на вул. Руській у Тернополі ліквідовуватимуть напливи асфальтобетонного покриття проїзної частини. Відтак, буде частково ускладнений рух транспорту.

Про це інформує міська рада.

“З метою виконання робіт з поточного ремонту на вул. Руській у Тернополі, в районі зупинки громадського транспорту «ЗОШ №б» (від центру), 16-17 жовтня з 09:00 год по 21:00 год буде частково ускладнений рух транспорту, – ідеться у повідомленні. – За сприятливих погодних умов на цій локації будуть проводитись роботи з ліквідації напливів асфальтобетонного покриття проїзної частини з підсиленням основи щебенево-піщаною сумішшю”.