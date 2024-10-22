На Дністровському водосховищі проведуть Кубок України з ловлі хижої риби

У період з 23 по 26 жовтня 2024 року на Дністровському водосховищі відбудеться Кубок України з ловлі хижої риби спінінгом з човна.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

“Змагання будуть проводитися відповідно до вимог Правил любительського рибальства та Положення про проведення Кубку України з ловлі хижої риби спінінгом з човна. Основною метою та цілями заходу є підвищення спортивної майстерності, вдосконалення техніки володіння сучасними снастями, пропаганда здорового способу життя та популяризація риболовного спорту.

Спортивні змагання на цій водоймі проводилися вже неодноразово і отримали позитивні відгуки спортсменів-переможців міжнародних турнірів, майстрів спорту, членів збірної України різних років”, – інформують у відомстві.

За дотриманням Правил любительського рибальства під час змагань слідкуватиме Чернівецький рибоохоронний патруль Держрибагентства. Очікуємо на запеклу боротьбу, рекордні улови та незабутні враження!

Довідково:

До заліку в змаганнях приймаються наступні види риби без обмеження по кількості:

сом – не менше 75 см;

судак – не менше 42 см;

щука – не менше 40 см;

білизна (жерех) – не менше 35 см;

в’язь – не менше 33 см;

берш – не менше 33 см;

головень – не менше 29 см;

окунь – не менше 25 см.

Всю впійману рибу після фіксування та внесення її розмірів у мобільний додаток, одразу випускатимуть назад до водойми.