На Дністровському водосховищі проведуть Кубок України з ловлі хижої риби

У період з 23 по 26 жовтня 2024 року на Дністровському водосховищі відбудеться Кубок України з ловлі хижої риби спінінгом з човна.
Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
“Змагання будуть проводитися відповідно до вимог Правил любительського рибальства та Положення про проведення Кубку України з ловлі хижої риби спінінгом з човна. Основною метою та цілями заходу є підвищення спортивної майстерності, вдосконалення техніки володіння сучасними снастями, пропаганда здорового способу життя та популяризація риболовного спорту.
Спортивні змагання на цій водоймі проводилися вже неодноразово і отримали позитивні відгуки спортсменів-переможців міжнародних турнірів, майстрів спорту, членів збірної України різних років”, – інформують у відомстві.
За дотриманням Правил любительського рибальства під час змагань слідкуватиме Чернівецький рибоохоронний патруль Держрибагентства. Очікуємо на запеклу боротьбу, рекордні улови та незабутні враження!
Довідково:
До заліку в змаганнях приймаються наступні види риби без обмеження по кількості:
Всю впійману рибу після фіксування та внесення її розмірів у мобільний додаток, одразу випускатимуть назад до водойми.