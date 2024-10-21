На Тернопільщину масово потрапляє зброя з фронту

Від початку року оперативники ГУНП в Тернопільській області зареєстрували 200 кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї.

Поліцейські повідомили, що близько 70% зброї, яка вилучається з незаконного обігу, вивезена із зони ведення бойових дій.

“За 9 місяців з незаконного обігу ми вилучили 19 одиниць автоматичної зброї, 36 – нарізної, 131 гранату, 5 гранатометів, понад 22 тисячі набоїв різного калібру. Серед вилученого – 20 різноманітних боєприпасів, майже 5 кілограм тротилу, та 34 кілограма пороху”, – розповідає начальник управління карного розшуку Михайло Шмиглик.

При перевірці транспортних засобів впродовж січня-вересня працівники поліції виявили 39 осіб, які у салоні автомобілів перевозили вибухонебезпечні предмети. Задокументували правоохоронці і 57 фактів збуту вогнепальної зброї.

Поліцейські нагадують, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами загрожує до семи років позбавлення волі.