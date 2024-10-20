Після чого не можна садити цибулю і часник: що важливо знати?

Для цибулі та часнику дуже важливі попередники. Тому перш ніж садити ті чи інші рослини і культури, необхідно ознайомитися з правилами сівозміни.

Потрібно це для того, щоб раптом не витратити час даремно і отримати хороший урожай. Не менш важливим є й те, які рослини-попередники для них небажані.

Хороші попередники для цибулі: квасоля і буряк; помідори та огірки; капуста і салати; горох, нут і сочевиця; картопля та морква; баклажани, перці і патисони; дині та кавуни; петрушка і кріп пастернак; селера, редька, ріпа та редис; шпинат і кінза.

Хороші попередники для часнику: пшениця, кукурудза, зелений корм, конюшина, люцерна, помідори, огірки, салат, біла гірчиця, гіркий люпин.

Цибулю не можна садити після культур із сімейства цибулевих. До них, зокрема, відносяться: цибуля-шалот, цибуля-батун, цибуля-порей, ріпчаста цибуля. За правилами сівозміни, на те ж місце цибулю можна повертати тільки через п’ять років.

Часник не можна садити після таких рослин і культур: цибуля, картопля, буряк. На те ж місце часник можна повертати через шість років.