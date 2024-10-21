Як легалізувати українські документи за кордоном 

Переклад офіційних документів – це завдання, яке вимагає точності та уваги до деталей. Тому до цього слід поставитися дуже відповідально, і слід обрати бюро перекладів з бездоганною репутацією. Разом із бюро перекладів Апостиль Груп ви можете бути спокійними, адже вони гарантують високу якість перекладених документів, які відповідають усім вимогам законодавства, перейти на сайт можна за посиланням apostillegroup.com.ua.

Основні переваги співпраці із бюром перекладів:

Фаховість. У бюро перекладів працюють висококваліфіковані фахівці, які мають відповідний досвід і спеціалізацію в різних галузях.

Якість. Звертаючись до бюро перекладів, ви можете бути спокійними, що переклад буде зроблений на найвищому рівні й у встановлений термін.

Увесь пакет послуг. У бюро перекладів ви можете отримати переклад документа на іноземну мову та його нотаріальне засвідчення, щоб використовувати за кордоном.

Швидкість. Якщо у вас необхідно перекласти документ у дуже стислі терміни, то бюро перекладів найкращий помічник. Ви отримаєте нотаріально засвідчений переклад документи швидко, але якісно. Працівники бюро дуже відповідально ставляться до своїх обовʼязків.

Коли необхідний офіційний переклад документів?

Офіційний переклад може знадобитися для будь-якого документа, який потребує юридичного підтвердження, наприклад свідоцтв про народження, свідоцтв про шлюб, водійських прав, диплома про вищу освіту або будь-якого юридичного документа. Професійне бюро перекладів забезпечить точний та достовірний переклад.

Які послуги надає бюро перекладів Апостиль Груп?

1. Переклад апостилів.Апостиль є підтвердженням підпису на документі та надається урядом. Якщо переклад буде використовуватися в країні, яка є учасницею Гаазької конвенції, апостиль свідчить про дійсність іноземного уряду, який отримує офіційний переклад, підписи перекладача та нотаріуса. Процес забезпечує автентичність документа та відкриває шлях для підтвердження документа іноземною стороною.

2. Нотаріальний переклад. Це засвідчений переклад завірений печаткою нотаріуса. Він потрібен для документів, щоб вступити в університет, державних документів, юридичних документів, а також документів, які потрібно подати до суду. Нотаріальне засвідчення перетворює перекладений документ на офіційний переклад документа.

3. Нострифікація. Це визнання рівня освіти або кваліфікації, отриманих за кордоном, і забезпечити їх відповідність місцевим освітнім стандартам. Після успішної нострифікації людина може отримати офіційне право працювати за професією або навчатися в освітніх закладах країни в якій проживає.

4. Допомога у відновленні свідоцтва про народження та свідоцтва про шлюб з їх подальшим апостилюванням.

5. Допомога в оформленні документів про шлюб.

6. Оформлення документів для виїзду за кордон.

7. Дозвіл на працевлаштування за кордоном.

8. Витребування документів по Україні, в країнах СНД і Європи.

9. Отримання довідки про несудимість у Києві.

Співпрацюючи з бюром перекладів Апостиль Груп, ви отримаєте високоякісний переклад документів, не зважаючи на те, у якій точці світу ви зараз перебуваєте. Звертайтеся лише до професіоналів, і ви будете задоволені результатом.