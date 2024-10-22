Жителька Тернопільщини перерахувала шахраям 60 тисяч гривень

Жертвою аферистів стала жителька Тернопільщини, яка намагалася отримати матеріальну допомогу.

Працівники поліції вкотре застерігають, що оголошення про виплати – чергова пастка шахраїв, на який потрапляють чимало людей.

Пам’ятайте: схожа інформація публікується виключно на офіційних сайтах. Хотіла отримати гроші, а натомість втратила 60 000 гривень мешканка Тернопільського району.

Співробітники поліції встановили, що жінка перейшла за покликанням, яке надійшло в месенджері, вказала дані банківської картки, CVV-код та пін-код.

Утім, замість нарахування коштів, відбулося їх списання. Як з’ясувалося, платформа – фішингова, яка від справжнього ресурсу відрізняється декількома символами.

За фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.