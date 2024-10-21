На Тернопільщині внаслідок розриву міни помер чоловік

55-річний житель Тернопільщини отримав важкі тілесні ушкодження в результаті детонації боєприпасу і помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.

Про це повідомляє поліція області.

17 жовтня близько 19:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух у Скалаті, який стався через нерозсудливість та допитливість потерпілого. На місце вибуху виїжджала слідчо-оперативна група Підволочиського відділення поліції.

– У ході перевірки поліцейські встановили, що потерпілий того дня на власному городі викопав боєприпас часів Другої світової війни. Він заніс небезпечну знахідку до підсобного приміщення і почав розбирати, висвердлюючи деталі, – розповів начальник слідчого відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Олександр Чубенко.

У певний момент міна вибухнула, травмувавши чоловіка. На момент нещастя дома нікого не було, а тому потерпілий спробував самостійно зупинити кровотечу. Швидку викликала дружина, яка повернулася за деякий час. Проте скалатчанин помер дорогою до лікарні.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».