Поліцейські Тернопільщини ліквідували канал надходження трофейної російської зброї та боєприпасів

Незаконний бізнес організував 26-річний житель Житомирщини. Зброю із зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання – у приватному будинку.

Нелегальний канал постачання та збуту російської зброї у ході спільної спецоперації викрили оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області.

За результатами слідчо-оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що клієнтами підозрюваного були жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей.

Один із покупців – 51-річний уродженець Дрогобича. Він придбав понад 20 гранат разом із запалами та майже кілограм тротилових шашок. Усе це зберігав у квартирі.

У ході спецоперації працівники поліції спільно із представниками СБУ, за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції КОРД, провели на території п’яти областей дев’ять обшуків. Серед вилученого: два автомати АК-74, постріл до протитанкового гранатомету РПГ-7, мінометна міна калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Зброю та вибухонебезпечні предмети слідчі направили на експертизу. Обом фігурантам уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Правоохоронці встановлюють осіб, які постачали зброю жителю Житомирщини, повідомили у відділі комунікації обласної поліції. Триває слідство.