Неправда, що в Україні з жовтня знизять мобілізаційний вік

У соцмережах, зокрема Tik-Tok, користувач поширив відео, в якому йдеться про те, що у жовтні в Україні знизять мобілізаційний вік до 21 року, а також почнуть мобілізовувати багатодітних чоловіків та студентів. У Тернопільськму прес-клубі перевірили цю інформацію.

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТАЦІЯ:

Основна мета подібних відео – завадити процесу мобілізації в нашій країні та залякати українське суспільство. Насправді мобілізації в Україні наразі підлягають особи віком від 25 років, знижувати мобілізаційний вік наразі також не планують, а багатодітні чоловіки та студенти мобілізації не підлягають.

Зокрема, згідно з Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації визначені категорії осіб, серед яких – студенти денної чи дуальної форми навчання, які вперше здобувають освітній рівень, а також чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Окрім того, у відео стверджується, що з жовтня в Україні вводиться обов’язкова військова підготовка для багатодітних і студентів. Насправді Законом впроваджено базову загальновійськову підготовку для громадян України віком від 18 до 25 років в усіх навчальних закладах. Однак стартує вона з 1 вересня 2025 року та буде тривати до п’яти місяців у мирний час, а під час воєнного стану – до трьох місяців.

Людей, які успішно пройшли цю підготовку, поставлять на військовий облік у ТЦК за місцем проживання, але їх не мобілізовуватимуть до досягнення граничного віку для мобілізації, тобто 25–ти років.