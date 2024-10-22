Квіти у саду, поряд із якими нічого не росте

У деяких із них настільки жахливий характер, що вжитися по сусідству з ними не зможе жодна рослина. Багато квітів, хоч і прикрашають дачну ділянку, можуть створити чимало проблем садівникам.

Гібіскус не терпить сусідів

Крім цих кольорів до так званих рослин-вампірів відносять, наприклад, гібіскус. Цей чагарник швидко росте, формує потужну крону та поступово витісняє сусідів по ділянці. Якщо ви вирощуєте гібіскус у квартирі, намагайтеся не ставити його в спальні та на кухні, оскільки він може виділяти негативну енергію.

Так-так, саме енергію! Це свого часу науково довів академік РАМН Влаїль Казначєєв: рослини здатні випромінювати енергію в ультрафіолетовій галузі спектру

Декоративні томати та перці також примхливі

Досвідчені садівники знають, що всі рослини поділяються на три групи: донори, вампіри та нейтральні, і будь-який палісадник необхідно формувати, враховуючи ці властивості. Так, наприклад, не варто садити нічого поряд з томатами та декоративними перцями — вони висмоктують енергію із сусідніх рослин та виснажують ґрунт.

З обережністю слід ставитись і до посадки туї та кипарису — ці чагарники теж мають важку енергетику і почуваються набагато краще на відкритих просторах.

Але не варто боятися цих рослинних вампірів: на людей багато хто з них діє позитивно, позбавляючи надлишку напруги і знімаючи стрес. Варто вам постояти поруч із чагарниками малини, агрусу чи лозами винограду, як настрій відразу покращиться, і навіть з’явиться здоровий апетит.

Фікус та бегонія – для офісу і саду

Зверніть увагу на такі рослини, як фікус і бегонія, – влітку вони можуть рости в саду, а взимку їх необхідно переносити в багатолюдні приміщення, наприклад, офіси, але ніяк не в будинок. Їхня унікальна здатність поглинати негативну енергетику може нормалізувати атмосферу на вашому робочому місці. А ось у квартирі вони можуть викликати у людей втому та апатію.

Якщо ви вирішили посадити в саду каштан або клен, подбайте про те, щоби нічого не росло по сусідству. Ці дерева теж не терплять інших рослин. З віком енергетика дерев, що окремо стоять, тільки посилиться, і ви зможете використовувати їх для зняття напруги і нервозності, просто постоявши пару хвилин, притиснувшись спиною до стовбура.

Папороть та плющ можуть “задушити”

Якщо на вашій садовій ділянці ростуть сосни або ялинки, не намагайтеся нічого садити поряд, ці хвойні не дозволять іншим рослинам відбирати у них територію. Також не рекомендується розбивати сад чи квітник поблизу березового гаю — захирішають.

Ще одна рослина-вампір – красень-папороть.

В цілому небезпечне сусідство квітів найкраще визначається досвідченим шляхом, адже багато залежить не тільки від плану посадки рослин, а й від структури ґрунту, кількості добрив та сторони світла, в якому вони розташовані.