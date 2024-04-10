Браконьєри на Тернопільщині масово винищують рибу

Браконьєри на Тернопільщині варварським способом винищують рибу, екологи та рибоохоронний патруль вилучають сотні метрів сіток. Під час останнього нічного рейду виявили та вилучили понад десяток браконьєрських сіт у річці Серет, про це повідомив Тернопільський рибоохоронний патруль.

У ніч з 7 на 8 квітня під час проведення рибоохоронного рейду по річці загальнодержавного значення Серет в Чортківському районі було виявлено 11 од. ставних сіток.

Як ми вже розповідли на початку місяця, фахівці екологічної інспекції під час трьох нічних рейдів вилучили чимало браконьєрських сіток.

Цього разу з пастки звільнили більше 70 рибин п’яти видів, а саме: молодь судака – 11 екз., молодь ляща – 11 екз., лящ – 8 екз. короп – 6 екз., карась сріблястий – 35 екз.

Живу рибу випустили у річку, чим запобігли нанесенню збитків рибному господарству України на суму 158 253 грн.