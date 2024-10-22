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Правоохоронці розшукують жителя Тернопільщини

22.10.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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36-річний житель Тернопільщини зник 20 жовтня близько 11:00. Він не повернувся додому, повідомляють у поліції області.

Співробітники відділення поліції №2 (м. Бучач) встановлюють місцеперебування місцевого жителя Кузь Володимира Петровича 1988 року народження. Чоловік 20 жовтня близько 11 години вийшов з дому і назад не повернувся.
Прикмети розшукуваного: ріст 185 см, середньої статури, волосся темного кольору, має бороду та вуса. Одягнений: чорна куртка, сіра водолазка, чорні джинси та чорні кросівки.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 097-620-24-50 або на спецлінію 102.

Теги: Тернопільщина, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, розшукують чоловіка

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