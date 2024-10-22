Правоохоронці розшукують жителя Тернопільщини

36-річний житель Тернопільщини зник 20 жовтня близько 11:00. Він не повернувся додому, повідомляють у поліції області.

Співробітники відділення поліції №2 (м. Бучач) встановлюють місцеперебування місцевого жителя Кузь Володимира Петровича 1988 року народження. Чоловік 20 жовтня близько 11 години вийшов з дому і назад не повернувся.