Правоохоронці розшукують жителя Тернопільщини

36-річний житель Тернопільщини зник 20 жовтня близько 11:00. Він не повернувся додому, повідомляють у поліції області.
Співробітники відділення поліції №2 (м. Бучач) встановлюють місцеперебування місцевого жителя Кузь Володимира Петровича 1988 року народження. Чоловік 20 жовтня близько 11 години вийшов з дому і назад не повернувся.
Прикмети розшукуваного: ріст 185 см, середньої статури, волосся темного кольору, має бороду та вуса. Одягнений: чорна куртка, сіра водолазка, чорні джинси та чорні кросівки.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 097-620-24-50 або на спецлінію 102.