Як правильно заміряти вікна для установки штор і жалюзі

Плануєте придбати штори або жалюзі на замовлення або вже готові? Тоді вони повинні правильно підходити до вашого вікна. Неправильно підігнані штори та жалюзі мінімізують:

ізоляційні властивості;

контроль світла;

переваги конфіденційності обробки вікон.

Отже, як правильно заміряти вікно, щоб отримати всі переваги нових жалюзі чи штор? Дізнаймося далі. Обирайте штори та жалюзі від Alser вже сьогодні. І спеціалісти компанії допоможуть вам правильно виміряти та обрати штори для вашої кімнати.

Як заміряти вікна для штор?

Тут важливо, що саме вам потрібно. Наприклад:

Хочете, щоб штори повністю закривали вікно? Тоді встановіть доріжку або стовп на 15 см над віконною рамою. Зазвичай ваш стовп (за винятком торцевих ковпачків або наконечників) має розмір 15-20 см з обох боків від ширини віконної рами (архітрав). Це також ваше вимірювання «ширини» вашої шторної тканини. Виміряйте від доріжки або стовпа до того місця, де ви б хотіли розмістити нижню частину штори. Це вимірювання «падіння». Якщо ви хочете повністю закрити віконну раму, то варто опускатися на 15 см нижче підвіконня. Ваші штори не плісировані? Переконайтеся, що ви подумали про те, скільки складання ви хотіли б мати у своїх шторах, коли вони повністю засунуті. Додайте додаткові параметри ширини, якщо ви не хочете, щоб ваші штори лежали рівно поперек поручня, коли вони натягнуті. Рекомендовано додатково принаймні 30-40 см на штору.

Усі ці кроки допоможуть вам зробити правильні заміри для вашого вікна. Така інструкція з заміру вікон допоможе вам обрати лише кращі варіанти для ваших вікон. Це перший крок до того, що оформлення ваших вікон було в найкращому вигляді.

Як заміряти вікна для жалюзі?

Тут важливо вирішити, як ви хочете, щоб жалюзі підходили до вашого вікна. Варто взяти до уваги такі поняття:

Виїмка. Це місце, де жалюзі встановлюються всередину віконної рами. Необхідно переконатися, що віконні замки та ручки не будуть заважати шторі. Лицьова посадка. Це місце, де жалюзі встановлюються на або над віконною рамою та закінчуються під рамою. Жалюзі, що прилягають, зазвичай ефективніше блокують світло.

Жалюзі врізаються? Тоді:

Вимірювання падіння проводитиметься від верхньої до нижньої частини внутрішньої частини віконної рами. Ширина буде зліва направо від внутрішньої рамки. Виміряйте кожен край у трьох точках. Це допоможе переконатися, що віконна рама знаходиться на одному рівні. Якщо нерівномірно, використовуйте найкоротший вимір, щоб ваша штора підійшла. Або подумайте про лицьовий потік для кращого контролю світла.

Важливо також правильно заміряти металопластикові вікна. Ви можете встановити жалюзі прямо на верх віконної рами або на 5-10 см над нею. Вимірювання падіння проводитиметься від точки встановлення до 5-10 см нижче підвіконня. Ширина буде між зовнішнім краєм віконної рами та 5-10 см з кожного боку.

Поради щодо вимірювання вікон

Враховуйте такі особливості, коли робите замір вікон для штор і жалюзі:

Щоб забезпечити точність, записуйте всі свої вимірювання в міліметрах (мм). Не округлюйте вгору або вниз до найближчого сантиметра. Перевірте свої вимірювання принаймні двічі. Найкращим інструментом для вимірювання вікон для штор або жалюзі є металева рулетка для забезпечення точності. Попросіть когось допомогти вам, якщо ви вимірюєте великі вікна.

Коли не варто вимірювати вікна самостійно? Це такі випадки:

Якщо ви використовуєте комбінацію штор і жалюзі. Або сітку для конфіденційності під шторами. Або розміри тканини та монтажу стають складнішими. Для максимальної точності, щоб зробити правильні розміри для штор і жалюзі, незалежно від складності вашого проєкту, рекомендовано звернутися до професіонала. Завжди краще правильно виміряти штори та жалюзі з першого разу!

Пам’ятайте, щойно зроблені штори та жалюзі, як правило, їх не можна змінити. Тому ви повинні зробити це правильно з першого разу.

Вам потрібні:

найкраща ізоляція;

контроль над світлом;

конфіденційність;

якісний зовнішній вигляд ваших штор або жалюзі.

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