Сорок виробників з Тернопільщини приєдналися до програми «Національний кешбек»

Сорок виробників з Тернопільщини вже приєдналися до програми «Національний кешбек», учасники якої отримують десять відсотків коштів від вартості придбаних товарів українських виробників.

У цій програмі вже доступні 267 тисяч українських товарів. Це харчові продукти, ліки, засоби дитячої гігієни, канцелярська, текстильна продукція, побутова техніка тощо.

Як повідомляє Тернопільська ОВА, в області розпочали нараховувати кешбек 52 торгові мережі. Також до програми долучилися 11 банків.

Кешбек – це форма державної підтримки громадян, яка дозволяє отримувати компенсацію 10% вартості куплених українських товарів. Максимальна сума державної підтримки — до трьох тисяч гривень в місяць.

Така ініціатива спрямована на підтримку українських підприємств, а також стимулювання місцевих споживачів обирати продукцію вітчизняного виробництва.