На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який зарізав знайомого

Потерпілий житель Кременця, стікаючи кров’ю, майже 30 хвилин йшов до медзакладу. Його прооперували. Лікар повідомив правоохоронцям про інцидент.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники кримінальної поліції з’ясували, що травми кременчанину завдав його знайомий. Оперативники встановили місцеперебування зловмисника та затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході перевірки стало відомо, що потерпілий прийшов у гості до знайомого. Вони розпивали спиртні набої. Між чоловіками виникла суперечка під час якої гість рукою вдарив господаря квартири по голові. Останньому це не сподобалося і він, схопивши ніж, завдав два ножових поранення в живіт своєму кривднику. Потерпілий, стікаючи кров’ю, пішов до лікарні. Медики кажуть, що чоловік втратив багато крові, але їм вдалося врятувати його життя.

Підозрюваний – житель Кременця 1985 року народження. Він уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини, за завдані тілесні ушкодження та хуліганки.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Кременецька окружна прокуратура. Триває слідство.

Джерело: Відділ комунікації поліції