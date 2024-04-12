Невдовзі у Тернополі запрацює аераційний фонтан

Цьогоріч сезон фонтанів у Тернополі — під питанням. Знаємо, що за результатами опитування серед містян, влітку працюватимуть не всі водограї. Зекономлені гроші ж направлять на потреби ЗСУ.

Утім вже точно відомо, що жителів і гостей Тернополя тішитиме аераційний фонтан. Його запустять передусім для того, щоб подбати про екологію ставу. Адже аерація дозволяє збагачувати воду киснем, а це зупинятиме процес «цвітіння» водойми.

Тому спеціалісти КП «Тернопільводоканал» вже приступили до монтажу водограю. У цьому їм традиційно допомагають працівники управління ДСНС України в Тернопільській області. Водоканалівці краном опускають насосні агрегати у воду, а водолази занурюються у ще прохолодну водойму, щоб розмістити їх у потрібному місці.

«У кожному насосному агрегаті є насос і двигун. Недавно вони пройшли ремонт і реставрацію. З березня ми їх монтували і готували, а тепер опускаємо на дно ставу. Там насосні агрегати пробудуть аж до закриття сезону фонтанів. А «зимуватимуть» уже традиційно на нашому підприємстві. Що цікаво, восени підійматимемо їх із води також разом із водолазами», — пояснює начальник відділу каналізаційних насосних станцій Ігор Грицько.

За словами Ігоря Івановича, «Тернопільводоканал» уже тривалий час опікується міськими водограями. Праця — не з найлегших. Роботу фонтанів необхідно постійно контролювати, слідкувати, чи відмінно працюють двигуни, чи не засмічені форсунки.