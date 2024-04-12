Невдовзі у Тернополі запрацює аераційний фонтан

Цьогоріч сезон фонтанів у Тернополі — під питанням. Знаємо, що за результатами опитування серед містян, влітку працюватимуть не всі водограї. Зекономлені гроші ж направлять на потреби ЗСУ.
«У кожному насосному агрегаті є насос і двигун. Недавно вони пройшли ремонт і реставрацію. З березня ми їх монтували і готували, а тепер опускаємо на дно ставу. Там насосні агрегати пробудуть аж до закриття сезону фонтанів. А «зимуватимуть» уже традиційно на нашому підприємстві. Що цікаво, восени підійматимемо їх із води також разом із водолазами», — пояснює начальник відділу каналізаційних насосних станцій Ігор Грицько.
До слова, водограям інколи шкодять й самі тернополяни. Наприклад, рибалки подеколи спеціально забивають елементи аераційного фонтану, щоб струмені не заважали релаксувати з вудкою. В інші фонтани дітлахи можуть, розважаючись, кидати листя або камінці. Тому просимо містян берегти водограї Тернополя та з пошаною ставитися до праці фахівців КП «Тернопільводоканал».