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Невдовзі у Тернополі запрацює аераційний фонтан

12.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Життя, Новини, Суспільство, Теми, Статті

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Цьогоріч сезон фонтанів у Тернополі — під питанням. Знаємо, що за результатами опитування серед містян, влітку працюватимуть не всі водограї. Зекономлені гроші ж направлять на потреби ЗСУ.

Утім вже точно відомо, що жителів і гостей Тернополя тішитиме аераційний фонтан. Його запустять передусім для того, щоб подбати про екологію ставу. Адже аерація дозволяє збагачувати воду киснем, а це зупинятиме процес «цвітіння» водойми.
Тому спеціалісти КП «Тернопільводоканал» вже приступили до монтажу водограю. У цьому їм традиційно допомагають працівники управління ДСНС України в Тернопільській області. Водоканалівці краном опускають насосні агрегати у воду, а водолази занурюються у ще прохолодну водойму, щоб розмістити їх у потрібному місці.
«У кожному насосному агрегаті є насос і двигун. Недавно вони пройшли ремонт і реставрацію. З березня ми їх монтували і готували, а тепер опускаємо на дно ставу. Там насосні агрегати пробудуть аж до закриття сезону фонтанів. А «зимуватимуть» уже традиційно на нашому підприємстві. Що цікаво, восени підійматимемо їх із води також разом із водолазами», — пояснює начальник відділу каналізаційних насосних станцій Ігор Грицько.
За словами Ігоря Івановича, «Тернопільводоканал» уже тривалий час опікується міськими водограями. Праця — не з найлегших. Роботу фонтанів необхідно постійно контролювати, слідкувати, чи відмінно працюють двигуни, чи не засмічені форсунки.

До слова, водограям інколи шкодять й самі тернополяни. Наприклад, рибалки подеколи спеціально забивають елементи аераційного фонтану, щоб струмені не заважали релаксувати з вудкою. В інші фонтани дітлахи можуть, розважаючись, кидати листя або камінці. Тому просимо містян берегти водограї Тернополя та з пошаною ставитися до праці фахівців КП «Тернопільводоканал».

Джерело: КП «Тернопільводоканал»

Теги: Тернопіль, аераційний фонтан

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