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Неподалік Старого Вишнівця у ДТП загинув 28-річний водій

16.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Події

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Біда трапилася вчора, 15 травня, близько десятої години вечора неподалік села Старий Вишнівець. У результаті аварії загинув 28-річний водій, пасажир потрапив у лікарню. Інформацію оприлюднили у персслужбі поліції краю. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2107, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль Mitsubishi і як наслідок – врізався в нього.

У результаті удару 28-річний кермувальник ВАЗу від отриманих травм загинув на місці автопригоди. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала пасажира з даного транспортного засобу.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Теги: Старий Вишнівець, поліція, смертельна ДТП

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