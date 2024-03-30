Не забудьте перевести годинники на літній час!

В Україні переводять годинники двічі на рік: в березні (на літній час) і в жовтні (на зимовий час). У 2024 р. з 30 на 31 березня о третій годині ночі стрілки годинників переведуть на літній час – на одну годину вперед.

Більшість сучасних електронних пристроїв, комп’ютерів та телефонів переходять на літній час автоматично. Але на механічних годинниках і будильниках час потрібно переводити вручну.

У 2011 р. Україна вже скасовувала перехід на зимовий час, але потім рішення скасували. У 2021 р. деякі народні депутати знову хотіли ухвалити документ, щоби жителі нашої країни залишилися жити за зимовим часом.

Прихильники переведення говорять про економію електроенергії. Завдяки переходу на літній час, мовляв, робочі години більше припадають на світловий день – це економить енергію, що, своєю чергою, позитивно вливає на екологію. Та й населення менше споживає й відповідно менше платить за електроенергію. Окрім економічних факторів, є ще й соціальні, зменшується кількість ДТП та злочинів у вечірні години.

Противники переведення наводять результати досліджень, які свідчать про негативний вплив на здоров’я людини та біоритми. Зокрема, дані демонструють, що в країнах, які переводять годинники, в момент переходу збільшується кількість інсультів та викликів «швидкої допомоги».

То що ж, переведемо годинники вперед і наближаємо перемогу!