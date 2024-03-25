Посеред ночі почались перейми: на Тернопільщині медики рятували породіллю і малюка у віддаленому селі

Кожне життя – безцінне. Це основний дивіз медиків “швидкої” на Тернопільщині. Янголи у білих халатах щодня рятують життям людям, зіштовхуючись з непростими викликами.

Цього разу історія виклик надійшов з віддаленого села, посеред ночі. Причому викликали медиків до жінки, в якої уже почалися перейми.

Бригада Залозецького пункту Е(Ш)МД Зборівської підстанції Бережанської станції у складі фельдшера Антонюк Оксани та водія Волянюка Романа стала не лише свідком, а й активним учасником процесу появи на світ нового життя. Працівникам нашого Центру не часто доводиться приймати пологи, тому кожен такий випадок завжди є надзвичайно хвилюючим та емоційним.

У “швидкій” кажуть, виклик пролунав о 2 ночі. Медикам довелося їхати у віддалене село, де вже чекали люди, які скерували до потрібної хати. Пацієнтка перебувала на етапі потуг і потребувала ретельного контролю за їх успішним перебігом. Ведення пологів Оксана Василівна здійснила як досвідчена акушерка та проявила високий рівень підготовки. Незважаючи на те, що це було вперше на її практиці, вона чітко слідувала протоколу й належним чином оцінила як стан породіллі, так і новонародженої дитини. Під її пильним наглядом наша громада поповнилася чудовою здоровою дівчинкою вагою 2 кг 900 г. Малечі були накладені затискачі, перерізана пуповина. Пані Оксана перевірила усі рефлекси й оцінила стан немовляти за шкалою Апгар в 7-10 балів, що було підтверджено і лікарями після успішного транспортування породіллі з донечкою до Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина». Подбала і про пацієнтку, адже перші години після пологів особливо важливі для успішного відновлення жінки після народження дитини.

Згодом до екіпажу доєдналася бригада зі Зборова, яка супроводжувала пацієнтів до Тернополя на випадок виникнення ускладнень, адже в руках наших медиків було два дуже цінних і вразливих життя.