Не встиг намочити весла: на кордоні спіймали чергового ухилянта з Тернопільщини

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали 27-річного ухилянта з Тернопільщини. Для цього чоловік скористався послугами одного із менеджерів інтернет-мережі, якому заплатив 9000 доларів США.

Відео затримання ухилянта оприлюднили у Могилів-Подільському прикордонному загоні, повідомляє Погляд.

«Скористатись придбаним екіпіруванням так і не вдалось. Прикордонники Могилів-Подільського загону вчасно, за допомогою квадрокоптера, виявили та затримали нічних мандрівників, які полишили свою автівку та дуже швидко переносили човен до річки Дністер. Як з’ясувалось, вартість такої подорожі до сусідньої країни коштувала клієнту 9 тисяч доларів США», – зазначили прикордонники у дописі до відео.

Відео: Могилів-Подільський прикордонний загін