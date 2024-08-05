Не буде гнити та смердіти: як правильно сушити часник після збирання

Правильно висушені головки часнику залишаться смачними та соковитими на всю зиму. Якщо порушити технологію сушіння, під шкіркою виникнуть бактеріальні захворювання. Зубчики зігниють чи втратять смакові якості, розповідає Ukr.Media. Усього одна головка може зіпсувати весь урожай.

Як правильно сушити часник після збирання?

Перед збиранням слід кілька днів уникати його поливу, щоб земля залишалася сухою та розсипчастою. Якщо ж напередодні пройшов сильний дощ, то зі збиранням також варто почекати.

Витягнувши голівки із землі, їх розкладають на шар на гряді і дають просохнути протягом 3 — 4 годин. Після цього врожай прибирають під навіс, що добре провітрюється, і досушують його там, протягом 5 — 10 діб.

Після того, як зелена частина рослини просохне, її частково зрізають, залишаючи невеликий пень у 5 — 6 сантиметрів. Головки часнику перекладають у сітчасті ящики невеликим шаром і прибирають на зберігання в сухе прохолодне місце.

Якщо зберігати часник планується у зв’язках або косах, то бадилля не відрізають, а використовують його для скріплення. Зв’язки часнику підвішують на деякій відстані від землі у сухому приміщенні.