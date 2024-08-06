НБУ оновив курс валют: долар пішов вниз, а євро злетіло

Долар впав на 3 копійки, євро навпаки подорожчало – НБУ оновив курс валют 6 серпня. Відповідні дані опублікував Інформатор України, з посиланням на НБУ.

За даними регулятора, долар займає позицію з показником 41,19 гривні. Це на 3 копійки менше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. Водночас євро, згідно з офіційним курсом, становить 45,14 гривні. Він виріс у ціні на 50 копійок.

Курс валют на 6 серпня:

Долар – 41,19 гривні;

Євро – 45,14 гривні;

Польський злотий – 10,47 гривні;

Швейцарський франк – 48,54 гривні;

Юань – 5,78 гривні.

Варто враховувати, що в пунктах обміну валют ціни можуть відрізнятися від офіційного курсу регулятора. За даними порталу “Мінфін”, станом на 6 серпня в середньому купівля долара відбувається за курсом 41,20 гривні, а продаж – 41,35 гривні. Що стосується євро, то в середньому купівля відбувається за курсом 45,05 гривні, а продаж – 45,27 гривні.

Які тенденції панують на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі “24 каналу” зазначила, на початку минулого тижня котирування декілька разів опускалися нижче позначки 41 гривня за долар. Однак, згодом ситуація змінилась

“У другій половині тижня через відчутне пожвавлення попиту курсовий тренд розвернувся й торгова сесія п’ятниці закривалася котируваннями в діапазоні 41,20 – 41,25 гривні за долар”, – вказала Золотько.

За словами Золотько, синхронно з безготівковим ринком зростала вартість долара й у готівковому сегменті. Якщо на початку тижня курс продажу американської валюти опускався до позначки 40,20 – 40,30 гривень за долар, то у п’ятницю його вартість збільшилася до 40,40 – 40,50 гривень за долар. З одного боку такий рух став реакцією на зростання курсу у безготівковому сегменті, з іншого – був вмотивований збільшенням попиту на фоні виплат українцям зарплат.

“На початку цього тижня я очікую на продовження тенденції на помірне зростання курсу: ефект підвищеного попиту на валюту на початку місяця остаточно не вичерпаний. Але ближче до середини тижня варто чекати на стабілізацію і навіть невеличке зміцнення гривні. артість долара у готівковому сегменті протягом цього тижня коливатиметься в діапазоні 41,30 – 41,80 гривень за долар”, – прогнозує Золотько.